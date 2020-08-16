شكرا لقرائتكم خبر عن «تعالجنا غصبًا عنك».. كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري في مستشفى يالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العدان في الكويت، اعتداء مواطنين اثنين (كويتي وسعودي) على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال، حيث قاما باقتحام غرفته وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له: «تعالجنا غصبًا عنك»، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.

وأفاد المصدر، أن قوة الأمن قصدت المستشفى وتمكن رجالها من السيطرة على المعتديَيْن قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن كويتي وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية، وأحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.