شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: السيسي دفع ثمن اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثماري يخدم المحطة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المحطة خلال عامين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي بلمسته الإنسانية قدر المستشار عدلي منصور، كما يقدر كل الرموز وجعله يفتتح المحطة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأردف: «ملتزمون تجاه المواطنين أن تكون أسعار التذاكر ثابتة وتتولى الدولة دعمها »، متابعا: «أتوقع أن يركب السيسي أول قطار في السادسة من صباح الغد لاستطلاع أحوال المواطنين».

وأكد الوزير، أن أول كارنيه اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق كان من نصيب الرئيس السيسي، ورفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له، وطلب عمل اشتراك للرئيس عدلي منصور.

وأشار وزير النقل، إلى ان الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق حتى يكون مثالًا يحتذى به.

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