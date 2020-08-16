شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. زيادة أسعار تذاكر واشتراكات خطوط المترو الثلاث (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق زيادة أسعار تذاكر الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون- عدلى منصور ).

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن الزيادة للخطوط الثلاثة ستكون كالتالي: الخط الأول «حلوان- المرج الجديدة» والخط الثانى «شبرا الخيمة- المنيب» والخط الثالث «العتبة- عدلى منصور» سيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات «النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلى منصور».

وأضافت الشركة أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء، وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأيضاً ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر، مشيرة إلى أن خدمة المترو تتميز بالسرعة والنظافة والأمان وستظل الأرخص بين وسائل المواصلات.

كما أعلنت الشركة زيادة أسعار الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بنفس قيمة الدعم السابق، مناشدة جميع مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخطوط الثلاثة.