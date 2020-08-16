شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر النزول بتنسيق الثانوي العام إلى ٢٥٥ درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تخفيض درجات تنسيق القبول فى الثانوية العامة، للعام الدراسى 2020 / 2021، للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة، بواقع 5 درجات ليصبح 255 درجة، بعد ان كان 260 درجة.

وقرر المحافظ الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، منعاً لأي تداعيات محتملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلبة.

جاء ذلك بناءا على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وكان المحافظ، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثانى دور أول عن العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح ٩٩.١٤٪، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ٩٣٦٤٣ طالب وطالبة حضر منهم ٩٣٥٨٩ ونجح منهم عدد ٩٢٧٨٧ طالبا وطالبة.

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة - صورة أرشيفية