شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تقسيم الدوائر الجديد يحتاج زيادة فترة الدعاية الانتخابية ومدة التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف- سرس الليان بمحافظة المنوفية، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد، يحتاج زيادة فترة الدعاية الانتخابية، وكذلك مدة التصويت خلال العملية الانتخابية، نظرا لكبر حجم الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا وكذلك السكان.

وأضاف شرشر، في تصريحات، أن هناك ضرورة أن تتخذ الهيئة العليا للانتخابات كافة الإجراءات حيال كافة المرشحين على حد سواء لضبط حجم الانفاق المالي، من خلال وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية، سواء للمرشحين على المقاعد الفردية أو القائمة، لافتا إلى أن الوزن النسبي للكثير من الدوائر على مستوى الجمهورية، كان يتطلب زيادة عدد المقاعد خاصة للمرشحين على المقاعد الفردية.

وأكد النائب، أن التقسيم الجديد يضع الناخبين أمام وعيهم بأهمية الدور، الذي يمارسه المرشح للبرلمان، من خلال الخدمات، التي يستطيع أن يقدمها لأبناء دائرته والوطن بأكمله من خلال ثقافته التشريعية وخبراته السياسية، وليس اعتمادا على قدراته المالية.