شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مستمرة لإزالة الإشغالات في أحياء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت إدارات الاشغال وتحسين البيئة في أحياء بورسعيد حملاتها المستمرة لازالة إلاشغالات المخالفة وما يعوق حركة المارة في الطريق. وتابع العميد نعمان على رئيس حي الشرق حمله لإزالة الاشغالات ورفع المخالفات بشوارع الحي المختلفة، وتم رفع الاشغالات بشارع البازار وميدان المنشية وشارع الجيش وشارع دجلة وشارع بابل ومحيط مجمع البريد، لتوسعة الطريق والقضاء على ما يعوق حركة المارة. كما تابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب حملة رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المارة، استهدفت الحملة المرور على شارع نهضة مصر- كسرى- عاطف السادات- الثلاثينى- طرح البحر- شارع ١٠٠، واسفرت عن رفع كافة الاشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام، من الباعة الجائلين وإشغالات المحال التجارية وتم رصد المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على عدد من المضبوطات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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