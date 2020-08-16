شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الأقباط بـ«عيد العذراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، تماف باسيليا، رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.

في سياق متصل، هنأ البابا تواضروس جميع الأقباط بعيد العذراء، حيث ألقي كلمة خلال عظة بثتها عدد من الفضائيات المصرية، الأحد، تحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة.

وهنأ قداسته خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، متحدثا عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.