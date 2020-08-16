شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: تحديات كورونا لم تكن سهلة.. ونشكر الله على سلامة بلادنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية، في إطار الجولة الرعوية لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.
وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: «لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا».
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