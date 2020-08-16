شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تضامنها مع السعودية في مواجهة «الاعتداءات الغاشمة» للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 16 أغسطس الجاري، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، والتي تم اعتراضها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.