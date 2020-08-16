شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: رئيس فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ يعتذر عن منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بفرع التأمين الصحي بكفرالشيخ بأن الدكتور أحمد فرج قاسم مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة تقدم باعتذار للدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة، عن الاستمرار في مهام منصبه، بسبب الوقفه الإحتجاجيه التي قام بها أطقم التمريض بمستشفي العبور للتأمين الصحي بكفرالشيخ، أمس السبت، إحتجاجا على وفاة إحدي زميلاتهم لإصابتها بكورونا أثناء العمل.

وكشفت المصادر أن الدكتور قاسم كان قد تسلم مهام منصبه منذ عام تقريبا بالتزامن مع مرحلة الاستعداد لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وبدأت عمليات تطوير بمستشفيات وعيادات التأمين الصحى على مستوى المحافظة، ولكنها تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وبدأت الضغوط تتزايد على فرع التأمين الصحي ومستشفى العبور على وجه التحديد، حيث تم استقبال أكثر من ٩٠٠ حالة وهو عدد كبير جدا بالنسبة لإمكانات المستشفى وتعرض الطاقم الطبي لإصابات بلغت ٣٠ حالة وتوفيت اثنتان من الطاقم الطبي.

وكان عدد من طاقم التمريض والفنيين بمستشفى العبور للتأمين الصحي قد نظموا وقفة احتجاجية أمس اعتراضا على ما وصفوه بالإهمال من إدارة المستشفى في حق زملائهم، على خلفية وفاة زميلتهم شيماء السيد، وأكدوا أنها توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا وتدهورت حالتها بسبب الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفى.

إعتذار التأمين الصحي بكفرالشيخ