شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: ابنتي الثانية «جوليا» هدية من الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة جنات إن ظروف ولادتها لابنتها الثانية «جوليا» كانت جيدة، واصفة إياها بأنها هدية من الله، وأن ظروف العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا ساعدتها وسهلت عليها الكثير.

أوضحت جنات في تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، أن زوجها أطلق اسمها على ابنتهما الأولى جنات الصغيرة، بينما تركت الاختيار هذه المرة إلى والدتها حتى تساوي في الفرص بين الجميع ولا يغضب أحد، مشيرة إلى أنها لو رزقت بمولود ثالث سوف تختار له الاسم بنفسها.

أشارت جنات أن ابنتها الكبرى تشبه والدها، لذلك فهي تعتقد أن ملامح «جوليا» سوف تشبهها هي ولكنها حتى الآن لم تتبين ملامحها بصورة واضحة.