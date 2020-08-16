شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو ابتداءً من الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل انه ابتدءا من صباح غدا سيتم رفع أسعار تذاكر المترو. وقال في برنامج على مسؤوليتي «المحطات التي كانت 9 محطات بـ3 جنيهات تصبح 5 جنيهات، و5 تصبح 7 جنيهات»، وقيمة تذكرة 40 محطة مترو 10 جنيهات، مشيرا إلى أن المترو يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى. وأصاف: «لو هتركب 3 ميكروباصات هتدفع 35 جنيها، وأنا هاخد منك بس 10 جنيهات». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو ابتداءً من الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.