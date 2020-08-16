شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل «صفر» إصابات بكورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء، الأحد، «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، مع زيادة حالات الشفاء والمعزولين منزليًا.
وأصدرت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانًا، الأحد، بحالات كورونا على مستوى المحافظة حتى اليوم، مشيرة إلى أن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس بإجمالى عدد 105 حالات إيجابية، وزيادة عدد حالات الشفاء ليصل إلى 308 حالات من المحجوزة في المستشفيات والمعزولة منزليًا، مع ثبات عدد المحجوزين في المستشفيات كما هو ( حالتين فقط )، وزيادة عدد حالات العزل المنزلي ليصبح عددها 24 حالة بدلًا من 19 حالة، أمس، واستمرار عدد حالات الوفاة، كما هو بواقع 23 حالة منذ بداية الجائحة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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96,336
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تعافي
58,835
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وفيات
5,141
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