شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"فتوى الأزهر" يكشف لتليفزيون الخليج 365 حقيقة أعمال السحر بالمقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهمي غنيم، عضو إدارة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الدولة تهدف فى المقام الأول إنشاء مجتمعاً فاضلاً سوياً نفسياً وبدنياً يعمه السلام، مضيفاً أنه عند الوصول لهذا المجتمع تتواجد أمور تعطل الهدف المنشود أحياناً. جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول حقيقة أعمال السحر بالمقابر وهل فعلا تضر؟، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمها تامر إسماعيل.

وأضاف أن قضية السحر تغوص فى عقول بعض الناس وقد تؤدى إلى وقف الإنتاج ووقف العمل وتحويل المجتمع لخامل، لافتا إلى لأنه إذا فقد شيء أو ضاع منه شيء إذا حدث بين الشخص وزوجته شيء أو جيرانه علقها على شماعة لا أصول لها وذهب إلى طبيب أو معالج كى يعالجه من الحسد أو السحر.

وتابع أن المرأة قبل أن تزوج زوجها لم تكن تحبه، وإذا حدث بينهما مشكلات بعد الزواج يقول البعض "لازم نوديها لشيخ لأن معملولها عمل" مؤكداً أن هذا خطأ كبير.

ويوضح الشيخ فهمى غنيم، حقيقة أعمال السحر فى المقابر وهل فعلا تضر، فى الفيديو التالى:

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جانب من تغطية تليفزيون الخليج 365 حول أعمال السحر بالمقابر