شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أسعار تذاكر المترو وتقسيم الخطوط قبل وبعد الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس كامل الوزير وزير النقل تطبيق زيادات جديدة على أسعار كافة مناطق خطوط المترو بتقسيماتها، على أن يتم التطبيق ابتداء من صباح غد الأثنين مع قيام أول قطار، وشملت الأسعار الجديدة:

1ـ استقلال منطقة واحدة تشمل أقل من 9 محطات تم زيادة سعرها من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى.

2ـ استقلال منطقة واحدة تشمل أقل من 9 محطات تم زيادة سعرها من 5 جنيها لتصبح 7 جنيهات إذا تضمنت الرحلة استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

3ـ استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) تم زيادة سعرها من 5 جنيه لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى.

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4ـ استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) تم زيادة سعرها لتصبح 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات إذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث .

5ـ استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) تم زيادة سعرها من 7 جنيه لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثانى.

6ـ استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) تم زيادة سعرها لتصبح 12 جنيه بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث .



