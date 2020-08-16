شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طرق لـ تليفزيون الخليج 365: مصر تقدمت للمركز 28 عالميا فى جودة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال عسكر، استشارى هندسة الطرق والنقل والمرور، إن منظومة النقل والطرق شهدت إنجازات كبيرة تحسب للوزير كامل الوزير والفريق الذى معه، وهى إنجازات غير مسبوقة غيرت من ترتيب مصر واحتلال مكانة متقدمة من حيث جودة الطرق. وأضاف عسكر خلال التغطية الموسعة لتليفزيون الخليج 365، الذى قدمها تامر إسماعيل ورغدة بكر ، ان ملحمة التطوير في منظومة النقل بدأت منذ 5 سنوات بدأها الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق وتابعه المهندس كامل الوزير وزير النقل الحالي ، وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق قفز لمصر من المركز الـ 114 إلى المركز 28 على مستوى العالم فى مقاييس جودة الطرق.

وأضاف استشارى هندسة الطرق، إن المفهوم الذى يعمل به الوزير الحالى بتوجيه من الرئيس السيسى هو وضع "تاسك" محدد يمكن إنجازه وله مدى زمنى معين للانتهاء من تنفيذه، مؤكدا أن محطة عدلى منصور التى افتتحها الرئيس اليوم، محطة كبيرة جدا تتضمن منطقة خدمات حوالى 15 فدانا تبدأ من موقف العاشر ومدينة السلام وتتحرك إلى 6 محطات.

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وأشار الدكتور جمال عسكر، إلى أن الرئيس الرئيس السيسى كان قد تحدث منذ 6 أشهر، وقال إنه يرغب فى أن تصبح مصر مركزا ومصنعا إقليميا للسيارات الكهربائية، وهو بذلك يفكر فى حجم المحروقات التى نستوردها والتى تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار فى السنة، وهو يمثل مبلغ كبير جدا على كاهل الخزينة المصرية.

وتابع استشارى هندسة الطرق والنقل، أن وجود مثل هذه المشروعات كالقطار الكهربائى أيضا يحد من معدلات التلوث البيئى، حيث أن القاهرة تحتل منصة التتويج على مستوى العالم فى معدلات التلوث والأنبعاثات الكربونية، فهذا جانب أيضا يتعلق بصحة الإنسان.

ولفت الدكتور عسكر، إلى أن التطوير فى منظومة النقل والطرق أدى لخفض نسبة الحوادث، التي كانت مرتفعة خلال الأعوام من 2014 وحتى 2016، التي قاربت الـ7000 حالة، لكن بعد 2017 وبعد افتتاح الطريق الإقليمي الدائرى انخفضت معدلات الحوادث بنسبة 26% لتسجل حوالى 5000 حالة، ما يعد إنجازا لرأس الدولة وكل المنظومة وجميعها لها نتائج وانعكاسات إيجابية على المواطن المصري.

وفيما يخص تطوير الطرق، قال إنه تم ضخ 8078 كيلو متر أسلفت جديد ورفع كفاءة القديم بتكلفة 175 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات السكة الحديد والمترو لحوالى 604 كيلو متر 407 مليارات جنيه.