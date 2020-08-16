شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد أهمية التفاوض لإبرام اتفاق مُلزم ينظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصر خلال الاجتماع الذى دعت إليه جنوب أفريقيا على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ( مصر - وإثيوبيا - السودان) ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب( مصر -السودان). جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية عقب مشاركة وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى اليوم الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة.

وذكرت الخارجية أنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات إعتباراً من بعد غد الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس الجاري بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد أهمية التفاوض لإبرام اتفاق مُلزم ينظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.