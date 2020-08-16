شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الفئات المستثناة لن تطبق عليها زيادة أسعار تذاكر المترو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مترو الأنفاق يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، مضيفًا أن الفئات المستثناة لن تتأثر بالزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وأكد الوزير، أن هناك أحد المهندسين الأكفاء بشركة المقاولين العرب أصيب بفيروس كورونا خلال عمله من قبل وتماثل للشفاء، إلا أن كاميرات المراقبة اكتشفت أن لديه أجسام مضادة من الفيروس.
وأردف: "ندرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة وشركة مواصلات مصر"، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات السوبر جيت المتوجه لمراكز المحافظات بالأقاليم أمام محطة عدلى منصور.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع الإنشاءات يسهم فى تشغيل 15 ألف أسرة، لافتا إلى أن عدد مواطني القاهرة 29 مليونا بسبب المترددين على العاصمة يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: الفئات المستثناة لن تطبق عليها زيادة أسعار تذاكر المترو.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.