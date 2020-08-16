وزير النقل: الفئات المستثناة لن تطبق عليها زيادة أسعار تذاكر المترو.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مترو الأنفاق يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، مضيفًا أن الفئات المستثناة لن تتأثر بالزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كاميرات فى المترو يمكن من خلالها اكتشاف ارتفاع درجة حرارة المترددين على المترو، موضحًا أن وسائل الأمان متوفرة فى مترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات والمواد المتفجرة.

وأكد الوزير، أن هناك أحد المهندسين الأكفاء بشركة المقاولين العرب أصيب بفيروس كورونا خلال عمله من قبل وتماثل للشفاء، إلا أن كاميرات المراقبة اكتشفت أن لديه أجسام مضادة من الفيروس.

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