اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب التسويق و الابتكار و التكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan) للتعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية.
وقالت وكالة الفضاء، فى بيان لها، إن اتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان جمعية غيرحكومية و غيرهادفة للربح و يرأسها الدكتور يوسيوكي ميازاكي، و تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من خلال تقنية الفيديو كونفرنس ،علي التعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية مع مكتب التسويق و الابتكار و التكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية الذي يمثلة المهندسة إيمان محمد عبد الوهاب مديرة مشروع التيكو بالوكالة.
وأضافت الوكالة ، أن التعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان سوف يساهم في تنمية المجالات المتعلقة بهندسة الفضاء ليس فقط بين مصر و اليابان ولكن لكل دول العالم المهتمة بعلوم و تكنولوجيا الفضاء خاصة في مجال التعاون الثنائي لتبادل الباحثين والطلاب عن طريق مشاريع تعاونية وبناء القدرات، والاستفادة من امكانيات البحث والتطوير وتنمية القدرات البشرية المتاحة بالفعل في وكالة الفضاء المصرية و اتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان.
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