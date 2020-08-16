رئيس "التعمير للمرافق": محطة الجبل الأصفر تخدم 12 مليون مواطن وتنتج 50% من احتياجاتها من الكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف اللواء السيد العشري، رئيس شركة التعمير للمرافق، أن محطة معالجة الجبل الأصفر، تعد المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتضمن 5 محطات في محطة واحدة، فهي تخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في القاهرة، بواقع 2.5 مليون متر مربع يوميًا.

وأضاف العشري، في بيان اليوم الأحد، أن محطة معالجة الجبل الأصفر، تساهم في إنتاج 50% من الكهرباء التي تحتاجها، موضحًا أن المحطة تستهلك يوميًا نحو 164 ميجاوات، وتوفير نصف الكمية، يساهم بصورة غير مباشرة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أنه يستهدف لتوليد كامل احتياج الشركة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شركة التعمير للمرافق، أن محطة معالجة الجبل الأصفر، متعددة الاستخدامات، فهي تقوم بمعالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية يمكن من خلالها استخدام هذه المياه المعالجة في أعمال الزراعة، بالإضافة إلى أن المحطة تقوم بتحويل الحمأة لسماد عضوي يمكن الاستفادة منه كسماد للأراضي الزراعية.

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وتابع: "محطة معالجة الجبل الأصفر، تقوم بتوليد الكهرباء من خلال مولدات تعد أكبر مولدات للكهرباء في مصر والشرق الأوسط، كما أن المحطة تقوم بزراعة نحو 500 فدان أراضي زراعية من موالح وفاكهة وزيتون وخلافه، كما أن المحطة تنتج مياه منقاه تساهم في زيادة مياه النيل".

وأكد أن هناك ثلاثة أنواع من الصيانة تتم في محطة الجبل الأصفر، وفي حالة تطبيقهم يتم الحفاظ على عمر أطول لمعدات المحطة وماكيناتها؛ الأولى هي صيانة وقائية والمقصود بها عمل صيانة دورية سواء كل شهر أو ثلاثة أو ستة شهور لكل معدة في المحطة سواء لزم الأمر أو لا بحيث تكون كوقاية لضمان عمر أطول وكفاءة أكبر للمعدة، وخوفًا من تعرضها لأي أعطال في أي لحظة وتتضمن تغيير الزيوت وإزالة الشحوم وعدد ساعات للتشغيل وغيرها، وثانيًا الصيانة التنبؤية والمقصود بها عمل صيانات من وقت للآخر لضمان مستقبل أطول للماكينات مثل قياس معدل اهتزاز المعدات، وفي حالة تغير أو اختلاف هذا المعدل يتم إصلاح الأمر للحفاظ على المعدة مستقبلًا، وثالثًا وأخيرًا الصيانة التصحيحية والتي تعني إصلاح ما قد يطرأ على حالة المعدات والماكينات.

كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، أكد أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر يعد أكبر مشروع في العالم من حيث نوع تقنية المعالجة، حيث إن أكبر محطة معالجة في المكسيك تعالج ابتدائيًا فقط، بينما محطة الجبل الأصفر تعالج ثلاثيًا، موضحًا أن البنك الأفريقي للتنمية، يمول الأعمال الكهروميكانيكية في الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمحطة معالجة الجبل الأصفر.

وقال إن مراحل تنفيذ مشروع الجبل الأصفر، بدأت سنة 1998 وآخرها سنة 2018 وتقدر تكلفة هذا المشروع اليوم بأكثر من مليار دولار.