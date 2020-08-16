البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية. وتمم البابا تواضروس الثاني في 19 أغسطس 2019، طقس إقامة "رئيسة دير" لتاماف باسيليا رئيسةً لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، في احتفال الكنيسة بعيد التجلي. وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيسات الأديرة. ​

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