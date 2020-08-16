"مستقبل وطن": ننتظر إعلان فوز مرشحينا من قبل الهيئة العليا للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، إن الحزب لم يعلن أية نتائج لفوز أي من مرشحيه لحين إعلانها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقدم "رشاد" في بيان له اليوم الأحد، بخالص الشكر والتقدير لكل المؤسسات الوطنية التي عزفت سيمفونية متكاملة من أجل اتمام العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، في ظل ظروف استثنائية ومواجهة حاسمة لفيروس كورونا.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه كان الجميع بدء من الهيئة الوطنية للانتخابات وتعليماتها الواضحة مرورًا بالمرشحين والناخبين والتغطية الإعلامية في جميع الوسائل جميعها ساهمت في ضبط المشهد جنبًا إلى جنب مع التأمين المنضبط أمام اللجان الانتخابية.

وأهاب بالمرشحين جميعًا عدم تعجل أو استباق أية نتائج لفوز أى من المرشحين إلا بعد إعلانها رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا وأن النتائج النهائية ستصدر فقط عبر الصفحة الرسمية للحزب عقب اعتمادها من الهيئة الوطنية للانتخابات وأن أية نتائج أخرى تصدر عبر أية حسابات غير رسمية لا يعتد بها.