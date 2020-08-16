محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
اجتازت وزارة الطيران المدني، إجراءات المراجعة من شركة "ACM" الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، واتخذت الإدارة المركزية للجودة والبيئة، كافة الإجراءات الضرورية لضمان استمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة في ظل الظروف التي تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم عمل تقييم للمخاطر في ظل انتشار الوباء والعمل على التصدي للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة، في إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة في قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدني، وحصول وزارة الطيران المدني على شهادة الأيزو 9001:2015.
وقالت مصادر بالوزارة، إن الحصول على الشهادة يعد نجاحًا وانعكاسًا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني، بالاهتمام بالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعي، بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، والاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني: اجتياز مراجعة شهادة الأيزو 9001:2015 للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.