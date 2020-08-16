علماء آثار: توت عنخ آمون مصري ابن ملكة مصرية.. والملوك الفراعنة مصريون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه لم يتقدم أي شخص ببلاغ إلى النائب العام ضده أو ضد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق.

وأضاف حواس: "قناة ناشيونال جيوغرافيك أنتجت فيلمًا عن الملك توت عنخ آمون، وكل الدراسات تمت عن طريق فريق مصري، وليست هناك أية إشارة إلى أن توت عنخ آمون عبراني".

وتابع عالم الآثار: "هناك فريق مصري على أعلى مستوى برئاسته وعضوية الدكتور يحيى جاد، أستاذ الـDNA، والدكتور أشرف سليم، والدكتورة سحر سليم، والعديد من العلماء المصريين، أعد دراسات على المومياوات الملكية، وتم نشر ذلك بالعديد من المقالات العلمية، وأيضًا في كتاب مشترك لي وللدكتورة سحر سليم بعنوان Scanning The Pharaohs، وليس فيه أية إشارة إلى أن هناك أي ملك مصري له أصل عبراني، بل إن توت عنخ آمون ثبت بالعلم أنه مصري وابن ملكة مصرية، وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث والملكة تي".

Advertisements

ولفت عالم الآثار الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إلى أنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية.

وأشار عبدالبصير إلى أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونة أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.

وذكر علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية أن هناك شخصًا متخصصًا في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.​