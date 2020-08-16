رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف سبب أزمة بث مباراة "بيراميدز وطلائع الجيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السبب الرئيسي وراء أزمة جودة الصورة في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش خلال شوط المباراة الأول.

وقال زين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المشكلة تكمن في خط الفيبر الموجود في الاستاد، وتوجيه الدش الخاص بالاستاد أيضًا، وليس من سيارة البث.

وأكد زين أنه تم حل المشكلة بشكل تام، مضيفًا أن الشوط الثاني اختلف وضعه وتحسنت الصورة فيه بشكل واضح، وعادت لوضعها الطبيعي.

وحدثت أزمة في بث مباراة بيراميدز وطلائع الجيش التي تقام حاليًا، حيث تقطعت شارة البث أكثر من مرة قبل أن تعود مجددًا، فضلًا عن بطء الصورة.