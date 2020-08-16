بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.. وزير النقل يكشف موقف الاشتراكات والفئات المستثناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن أسعار تذاكر المترو للفئات المستثناة كما هي، لم تتغير، وتشمل "ذوي الإعاقة".

وأضاف "الوزير" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن هناك اشتراكات بـ2% من قيمتها، مثل اشتراكات الطلبة التي تقدم تخفيضها بنسبة 98%، وأخرى بـ40% من قيمتها.

وأوضح الوزير أن نسبة التخفيض في اشتراكات الجمهور 40%، لافتًا إلى أن أسعار الاشتراكات ستزيد بنسبة 40% كما ارتفعت أسعار التذاكر.

وأعلن وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة، بداية من غدٍ الاثنين.

وجاءت الأسعار الجديدة بتذاكر المترو كالتالي:

للتذكرة أقل من 9 محطات: 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة في محطات الخطين الأول والثاني

لكن لو الرحلة تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون بـ7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات

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للتذكرة من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة: 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات إذا كانت في الخطين الأول والثاني

إذا شملت الرحلة استقلال محطات على الخط الثالث، ستكون التذكرة بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات

للتذكرة أكثر من 16 محطة: ستكون بـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات إذا كانت الرحلة في الخطين الأول والثاني

بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث

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