تصل لـ12 جنيهًا.. تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، على أن تبدأ غدًا الاثنين.

وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو كالتالي:

زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل: أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

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أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث، يصبح ثمن التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

أما فيما يخص الأكثر من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

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