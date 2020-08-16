"لغز مقتل عجوز كرداسة والتحقيق في انهيار عقارين بالإسكندرية".. نشرة الحوادث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

التحريات في جريمة "جراج كرداسة": الجاني هشم رأس الضحية بدافع السرقة

كشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس مقتل عجوز مهشم الرأس داخل جراج يتولى حراسته بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، شمال المحافظة.

التحريات أشارت إلى أن المتهم ضرب الضحية على رأسه مستخدما أسطوانة حديدية، بدافع السرقة لكونه من متعاطي المخدرات.

"أشلاء في الفريزر".. القبض على جزار متهم بتقطيع زوجته بالهرم

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته وتقطيعها أجزاء ووضعها داخل أكياس بثلاجة المنزل بحي الهرم.

واقتادت قوات الشرطة المشتبه به الرئيسي إلى ديوان قسم شرطة الهرم؛ للتحقيق معه وسماع أقواله ومواجهته بالأدلة والتحريات، والوقوف على دوافع ارتكابه للجريمة.

"جثة في جراج".. حل لغز مقتل عجوز بكرداسة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على خفير جراج سيارات بمركز كرداسة.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولا داخل جراج بقرية ناهيا.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعتي انهيار عقارين بالأسكندرية وآخر باسيوط

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة "بحري" بالإسكندرية.

بقيمة 7 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب في 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب (أقمشة -بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (7 ملايين جنيه).

انتقاما من زوج ابنته.. مواطن يُبلغ الشرطة بالتنقيب عن آثار أسفل مسكنه بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بأعمال حفر داخل بأحد العقارات بمصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار.

تبلغ للمقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من شرطة النجدة من (أحد المواطنين -مقيم بدائرة القسم) بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

حجز إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب داعش" لـ 12 أكتوبر للحكم

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بحبس المتهم بذبح عامل وإلقاء جثته في الشارع لشكه في وجود علاقة غير شرعية بزوجته.