إخماد حريق مخلفات فيلا أعلى مكتب صرافة في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا اندلع أعلى مكتب صرافة بحي المهندسين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع جامعة الدول العربية. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وتبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات اشجار بفيلا تعلو مكتب صرافة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وإنقاذ سيدة تقيم بمفردها في المنزل. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت رجال المعمل الجنائي للمعاينة.

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