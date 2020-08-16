جريمة داخل العقار رقم "13".. أشلاء الزوجة داخل فريزر و"الجزار" مُتهم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لم يهدأ قلب الأب "صبري التوني" لحظة، بعدما هاتف ابنته "أمنية"، طوال ثلاثة أيام، وهاتفها مغلق، وراح يجوب المنطقة التي تسكن فيها مع زوجها للبحث عنهما، وفي سبيل توسيع البحث نشر إعلانًا على إحدى صفحات مواقع التواصل أنها متغيبة، وبعد يأسٍ ذهب إلى شقتهما وكسر الباب، فشاهد أثاث المنزل مبعثرا في كل مكان، و"ديب فريزر" ملطخا بالدماء، وبفتحه وجد ابنته مقطعة في ثلاثة أكياس داخله.

مساء أمس السبت، قطع صوت سارينة سيارات الشرطة سكون شارع زغلول بمنطقة الهرم، جنوب محافظة الجيزة، لتتوقف أمام أحد العقارات، ترجل رجال الشرطة، ودلفوا إلى المنزل محل البلاغ الذي تلقاه مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، وهناك عثروا على جثة "أمنية" متقطعة داخل أكياس في "ديب فريز".

"أمنية"، 25 سنة، أم لطفلين، (ياسين 4 سنوات، وآدم 3 سنوات)، متزوجة من "محمود"، جزار، من الفيوم، حضر إلى منطقة الجيزة، قبل 3 سنوات، واشترى شقة في شارع زغلول، بمنطقة الهرم.

قبل شهرين، طفح كيل "أمنية" من العيش مع زوجها، فصممت على الذهاب إلى منزل أهلها، تمهيدًا لطلب الطلاق من زوجها، والبدء في حياة جديدة، وأقامت حينها دعوى نفقة وتمكين مسكن خاصة أنها حاضنة للأطفال، وبعد عدة أيام من رفع الدعوى أتى محضر من المحكمة إلى المنطقة من أجل الاستعلام عما إذا كانت الزوجة تسكن في الشقة من عدمه، وبعدما علم الزوج سعى من أجل عودتها مرة أخرى إلى بيتها، بحسب رواية أهالي المنطقة لمصراوي.

يوم الثلاثاء الماضي، عادت الزوجة مرة أخرى إلى عش الزوجية، بعدما سعى الزوج في الصلح، وقصد كبار المنطقة ليتوسطوا بينهما لإرجاعها للمنزل، والكف عن التفكير في الانفصال، واعدًا إياها بألا يضايقها نهائيًا، فاستجابت الضحية وعادت بعد شهرين كاملين من الرحيل.

تخيلت الزوجة العشرينية أن زوجها سيعوضها عن المشقات التي عاشتها طوال السنوات الماضية، لكن خاب ظنها، وعاد أسوأ مما كان، بعدما علم بأنها لم تتنازل عن القضايا التي رفعتها ضده.

بالقرب من المنزل (محل الواقعة)، جلس "أسامة. م" شاب ثلاثيني أمام محله "سوبر ماركت" يشرب كوبا من الشاي ناظرًا للطابق محل الجريمة، قبل أن يقول لـ"الخليج 365": "قبل سنوات جاء محمود الجزار إلى المنطقة بصحبة زوجته ورضيع صغير على كتفه، واشترى الشقة التي وقعت فيها الجريمة، وخلال فترة سكنهما لم يسمع لهما أي صوت سوى السلام فقط.. ناس محترمة إن كانت الست أو جوزها".

المجني عليها يوم الأربعاء الماضي بعد عودتها لبيتها بيوم كانت تسير في المنطقة من أجل شراء متطلبات المنزل، وعادت إلى المنزل ومن وقتها لم يرها أحد مرة ثانية- يقول أحد الجيران- مؤكدًا على دماثة خلقها، وأنها كانت تتمتع بحب واحترام الجميع "محترمة وعمر ما سمعنا منها كلمة وحشة.. والكل هنا يشهد بأخلاقها وأدبها".

وعن اكتشاف الحادث، قال أحد أهالي المنطقة، إن والد "أمنية" حضر يوم الجمعة، للاطمئنان عليها، بعدما فقد التواصل معها منذ الأربعاء الماضي، متسائلًا: "محدش شاف أمنية ولا جوزها؟ بنتصل بيهم تليفوناتهم مقفولة، ورحت البيت محدش بيرد"، لكن الإجابة جاءت بعدم مشاهدة أحد لهما منذ الأربعاء الماضي، وقت خروج الزوجة وشراء متطلبات بيتها.

عاد الأب مرة ثانية لمنزله المتواجد في نزلة السمان، وهو يضع إجابات لسؤاله "يمكن سافروا يغيروا جو"، لكن كلمات زوجته جعلته يفكر مرة ثانية في الأمر "يمكن عمل في البنت حاجة روح شوف كاميرات الجيران".

صباح أمس السبت، عاد والد الزوجة مرة ثانية في منطقة زغلول، وذهب لمنزل الجيران من أجل النظر على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من السكن، وشاهد أن الكاميرات سجلت خروج الزوج من الشقة يوم الخميس الساعة 9 مساءً، وعادت مرة أخرى في تمام الساعة الـ9 والربع، ولم تسجل خروجها مرة ثانية، ما جعل الأب يذهب إلى المنزل، وقام بكسر باب الشقة، وهناك شاهد الفاجعة، دماء متناثرة وأثاث الشقة مبعثر في كل مكان.

جُن جنون الأب، وظل يبحث في كل مكان في الشقة، وأثناء بحثه رأى دماءً على "ديب فريزر"، فقام بفتحه ليشاهد ثلاثة أكياس وبداخلها ابنته "ابنته متقطعة داخل الأكياس"، على الفور هاتف الأب قسم الشرطة، الذي أتى على الفور من أجل البحث عن المجهول.

وكشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن الجاني ذبحها وقسمها نصفين، ثم قطعها أجزاء، ليصف مصدر أمني المشهد "كل حتة لوحدها" ثم وضعها في أكياس داخل ثلاجة "ديب فريزر" شبيهة بتلك التي تتواجد بالمحلات، مكتفيًا بالقول "لسه بنفحص".

Advertisements

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إشارة من مسؤول شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على أشلاء داخل شقة بشارع التأمين الصحي بدائرة قسم الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقًا مع مفتش الأمن العام، إذ رجحت التحريات الأولية أن الزوج هو المشتبه به الرئيسي؛ لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة إضافة إلى تعدد خلافاته مع الضحية.

وشكل اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبمشاركة فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير، والمقدم هشام بهجت، ووحدة مباحث الهرم بقيادة الرائد أحمد عصام والرائد هاني عجلان؛ لكشف ملابسات الواقعة وضبط المشتبه به.

وانتدب اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة تنسيقًا مع النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ومساء اليوم، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على الزوج المتهم، واقتادته قوات الشرطة إلى ديوان قسم شرطة الهرم؛ للتحقيق معه وسماع أقواله ومواجهته بالأدلة والتحريات، والوقوف على دوافع ارتكابه للجريمة.