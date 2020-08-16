التحريات في جريمة "جراج كرداسة": الجاني هشم رأس الضحية بدافع السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس مقتل عجوز مهشم الرأس داخل جراج يتولى حراسته بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، شمال المحافظة.

التحريات أشارت إلى أن المتهم ضرب الضحية على رأسه مستخدما أسطوانة حديدية، بدافع السرقة لكونه من متعاطي المخدرات.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولا داخل جراج بقرية ناهيا.

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وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث ترأسه العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى، وكيل الفرقة. وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لخفير يتولى حراسة الجراج ليلا ويدعى "م.ا.".

جهود البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة وأقوال شهود عيان كشفت عن هوية المتهم، وتمكن الرائد معتصم رزق من ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.