أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد نشرة المصروفات الدراسية 2020ـ 2021.. اعرفها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد نشرة المصروفات الدراسية 2020ـ 2021.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان اليوم الأحد، أعلنت خلاله أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي (2021/2020).

وتضمنت نشرة المصروفات الأتي:

- مرحلة الحضانة 145 جنيها

-المرحلة الإبتدائية (من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف السادس) 160جنيها

-المرحلة الإعدادية 150 جنيها

-المرحلة الثانوية 195جنيها

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ويستطيع ولي الأمر دفع المصروفات الدراسية عن طريق إحدى الوسائل الأتية:

1- خدمة فوري عن طريق الرقم القومي للطالب

2- بنك مصر عن طريق رقم الحساب(1050001000036407)

3-البنك الأهلي عن طريق رقم الحساب(1543070416719000014)

4-مكاتب البريد عن طريق رقم الحساب (0135112000283818)

ويقوم ولي الأمر بإرفاق أصل إيصال السداد وصورتين إلى المدرسة، ونبهت على أولياء الأمرور عدم دفع أي رسوم للمدرسة.