أخبار مصر | "اتكلم".. حوار شبابي مع زاهي حواس على مسرح وزارة الرياضة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتكلم".. حوار شبابي مع زاهي حواس على مسرح وزارة الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف وزارة الشباب والرياضة عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وذلك ضمن سلسلة حوارات فكرية تحت عنوان "اتكلم".

يُعقد اللقاء على مسرح وزارة الشباب والرياضة بعد غد الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2020 في تمام الساعة 12ظهرا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتحدث "حواس" في محاضرته عن أسرار الفراعنة والاكتشافات الأخيرة الحديثة في مصر، والفجوات الموجودة داخل هرم خوفو، وبردية وادي الجرف التي تتحدث عن بناء الهرم، وزيارة المشاهير إلى مصر، وعن أنبياء الله وعلاقتهم بالآثار.

كما يتناول حواس الأكاذيب حول الأهرامات وأبو الهول والأسئلة الشائعة حول الآثار المصرية.

ويتحدث عن نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وعن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن21

إقرأ أيضًا.. وزير السياحة والآثار يتفقد مركز خدمات زوار محمية رأس محمد بشرم الشيخ

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار أمس السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ.

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وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى مصر والعالم.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.

وأعربوا للوزير عن رغبتهم في زيارة أهرامات الجيزة والأماكن الأثرية في مصر، وعن موعد فتح الرحلات السياحة الثقافية، وعدهم الوزير بإستئناف رحلات السياحة الثقافية فى القريب العاجل.

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