مصر | "ضربه بحديدة على رأسه".. التحريات تكشف ملابسات مقتل عجوز بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ضربه بحديدة على رأسه".. التحريات تكشف ملابسات مقتل عجوز بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة عجوز مقتولا داخل جراج بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، إذ تبين أن المتهم ضرب المجني عليه بـ" إسطوانة حديدية".

وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليه، بدافع السرقة لكونه من متعاطي المواد المخدرة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في أقل من 24 ساعة في كشف ملابسات العثور على جثة خفير مقتولا بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة خفير مقتولا في مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة خفير مقتولا بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة خفير مقتولا.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.