شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ندرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن مترو الأنفاق يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفئات المستثناه في تذاكر المترو لن تتاثر بالزيادات الأخيرة.

وأكد وزير النقل، أن تكلفة النقل حتى 40 محطة في المترو تساوي 10 جنيهات، وتساوي 35 جنيهًا في الميكروباص.

وأشار إلى أن هناك كاميرات في المترو يمكن من خلالها اكتشاف ارتفاع درجة حرارة المترددين على المترو، مشيرا إلى أن وسائل الأمان متوفرة في مترو الأنفاق للكشف عن المفرقعات والمواد المتفجرة.

أكد الوزير أن هناك أحد المهندسين الأكفاء بشركة المقاولين العرب أصيب بفيروس كورونا خلال عمله من قبل وتماثل للشفاء، إلا أن كاميرات المراقبة اكتشف أن لديه أجسام مضادة من الفيروس .

وأردف: «ندرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة وشركة مواصلات مصر»، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أتوبيسات السوبر جيت المتوجه لمراكز المحافظات بالأقاليم أمام محطة عدلي منصور.

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