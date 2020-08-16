شكرا لقرائتكم خبر عن بغرض السرقة.. طالب يطعن سائق توكتوك حتى الموت ويلقي جثته في الطريق بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط طالب بالثانوي الصناعي يدعي «ح.ب.ر» قام بذبح سائق توكتوك وطعنه بعدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء بهدف سرقة التوكتوك الخاص بالسائق والذي نزف في دمه حتي الموت .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه «ط.ر» بهدف سرقة التوكتوك والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجاري عرض المتهم على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سائق توكتوك يدعي «ط.ر» مقتولا وتم نقله إلى المستشفي وفي انتظار قرار النيابة العامة وتحقيقاتها في الواقعة .

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية عموس، واللذين دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بالقصاص لسائق التوكتوك «شهيد لقمة العيش»، مطالبين بتقديمه لمحاكمة عاجلة لتحقيق العدالة، مشددين على ضرورة أن المجني عليه يتميز بالإحترام وحب من الجميع .