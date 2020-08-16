شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي كفر الزيات العام يعود للعمل بشكل طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، عودة العمل بمستشفي كفر الزيات العام بشكل طبيعي، وإعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى بعد تخصيص جزء لاستقبال وفرز وحجز مرضى فيروس كورونا. وشهدت المستشفى إعادة فتح وتشغيل وحدة الكلي الصناعي وجميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين في جميع التخصصات. كانت المستشفى قد خصصت كأول مستشفى للعزل في الغربية، وتمكنت من تحقيق ارتفاع في نسبة الشفاء على مستوي المحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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