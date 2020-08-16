شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: فتح فصول الخدمات بالثانوي.. ومد فتح التحويلات حتى 1 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية حيث يتم اختيار المدارس التي تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الادارية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالب ولا يزيد عن 40 طالب ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 في 19/9/2018

كما قرر المحافظ مد فترة التحويلات الداخلية والخارجية تيسيرا على اولياء الامور ولصالح العملية التعليمية ليكون حتى اول نوفمبر

كان محافظ القليوبية قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2020/2021 ليكون 245 درجة وذلك بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

وأكد المحافظ، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشارإلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

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