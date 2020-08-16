شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يحيل 14 موظفًا والمخالفين إلى الشئون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مرور مفاجئ على الإدارة الصحيه بطنطا أول ومكتب صحة ثاني يرافقه أعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة المقدمة للمواطنين، وبعد فحص دفاتر الحضور والانصراف ثبت تغيب 14 موظفًا ترك عملهم أثناء أوقات العمل الرسمية.

وأمر الدكتور عبد الناصر باتخاذ اللازم حيال ذلك وتحويل المخالفين للشئون القانونية. ووجه باتباع أساليب مكافحة العدوي والاهتمام بنظافه المكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما ناقش تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي بالمستشفيات وتدريبهم الفتره القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أجري اليوم مع الدكتور خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيدلة لرفع مستوى الأداء داخل المستشفيات.