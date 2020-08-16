شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف ..الخريطة الكاملة لعدد المقاعد الانتخابية الفردية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفي هذا الصدد، نستعرض الخريطة الكاملة لعدد الدوائر بالنظام الفردي بكل محافظة والمقاعد المخصصة لها علي النحو الاتي :

1- محافظة القاهرة : 19 دائرة انتخابية وخصص لها 31 مقعدا.

2- محافظة الاسكندرية : 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا.

3- محافظة بورسعيد : دائرتين خصص لهم مقعدان.

4- محافظة الإسماعيلية : 3 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

5- محافظة السويس جاءت في دائرة واحدة خصص لها مقعدين.

6- محافظة القليوبية : 6 دوائر انتخابية خصص لها 16 مقعدا.

7- محافظة الشرقية : 8 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا.

8- محافظة الدقهلية : 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا.

9- محافظة دمياط قسمت إلي دائرتان وخصص لهما 4 مقاعد.

10- محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد.

11- محافظة الغربية : 7 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

12- محافظة المنوفية : 6 دوائر خصص لها 11 مقعدا.

13- محافظة البحيرة : 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا.

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14- محافظة الجيزة : 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا.

15- محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد.

16- محافظة بني سويف : 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد.

17- محافظة المنيا : 6 دوائر وخصص لها 16 مقعد.

18- محافظة اسيوط : 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا.

19- محافظة سوهاج : 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

20- محافظة قنا قسمت إلي 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد.

21- محافظة الاقصر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

22- محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

23- محافظة مطروح قسمت إلي دائرتان وخصص لها مقعدان.

24- محافظة الوادي الجديد قسمت إلي دائرتان وخصص لها مقعدان.

25- محافظة البحر الأحمر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

26- محافظة شمال سيناء، قسمها مشروع القانون إلي دائرتان خصص لها مقعدين.

27- محافظة جنوب سيناء قسمت إلي دائرتين خصص لها مقعدان.











