شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها والتطبيق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة المترو تعليمات إلى كافة إداراتها بمحطات الخطوط الثلاثة، لتطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر المترو ابتداء من صباح الغد مع قيام أول قطار.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التى تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

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كما تضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

كما شملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثانى، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.