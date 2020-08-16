شكرا لقرائتكم خبر عن "مترو الأنفاق" توجه عدة رسائل للمواطنين.. أبرزها "ما تزوغش واقطع تذكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية لمترو الأنفاق: "نحن مسئولون عن التشغيل والصيانة للخطوط الثلاثة، واستعددنا استعدادا كاملا، وتم دخول 6 محطات اليوم إلى الخدمة بعد افتتاح الرئيس السيسي لها، وهى عبارة عن 7.8 كيلو متر مربع".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: توجد شاشات لمعرفة الراكب بوصول القطار والمحطات مصممة على أحدث الطرازات الموجودة بالعالم والقطارات كلها مكيفة ويوجد أماكن لكبار السن.

وتابع: "نحن لدينا رسائل للمواطن ونقول له إن المترو ملك لكل المصريين ولابد من المحافظة عليه لأنه الوسيلة الوحيدة المنتظمة وأسرع وأنظف الوسائل، ونعمل من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة الواحدة، ونتمنى ألا يمر أحد من فوق الماكينات لكى لا يتعرض للغرامة وألا يتم الانتظار لأكثر من قطار وأن يدخل المحطة مرتديا الكمامة.

كان قد افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.