شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 10 رحلات على متنها 1200 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، 10 رحلات دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنهم 1200 راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن صالات الوصول استقبلت 10 رحلات قادمة من برلين وميونخ وفرانكفورت وأمستردام وباريس ولندن وميلانو ودبى وأبوظبى وجدة، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

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كما قام مسئولى الحجر الصحى بالتأكد من وجود تحليل PCR بصحبة كافة الركاب القادمين الأجانب، والذى يؤكد خلوهم من إصابتهم بفيروس كورونا فى حين يستثنى من هذا القرار المصريين وحاملى الجنسية المصرية.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.