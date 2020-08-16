شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إزاى تشحن عداد الكهرباء من موبايلك وأنت فى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوضح فيه كيفية شحن العداد مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول باستخدام تقنية NFC.

وجاء نص الفيديو كالاتي :

-أول خطوة لازم تعملها بعد التأكد من أن موبايلك بيدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء اللى انت تابع ليها.

- لو عايز تعرف موبايلك بيدعم خاصية Nfc ولا لا حمل برنامج check Nfc.

- دلوقتى لازم تعرف أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل

1ـــ shal gtpay 2ـــ my fawry 3ــ كهرباء خالص - ايه هو الابليكشن المناسب لنوع عدادك؟؟ - لو عدادك جلوبال يبقي هتستخدك ابليكشن sahl gtpay. - و my fawry , و كهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.

- بعد تحميل التطبيق هتعمل الخطوات :

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

Advertisements

2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات .

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا .

6- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا .

7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.