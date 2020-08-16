شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تكسب الدنيا والآخرة.. شوف روشتة من خطوتين مع الدكتور شيرين حلمى فى "همسات تربوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص "همسات تربوية" مع الدكتور شرين حلمى، فى الحلقة الرابعة من البرنامج، الحديث عن النية وكيفية اغتنام النية الصالحة لحصد أكبر مكاسب منها في مدة حياة الإنسان القصيرة لتحقيق مكاسب يفوز بها في الدنيا والآخرة، وضرب مثلا على مدة الحياة بمجموعة من البشر ذهبوا رحلة إلى جزيرة لمدة ساعة فوجدوا أكل وشرب ووجدوا أيضا ذهب وألماس، فسوف يتفرغون لجني الذهب.

الدكتور شرين حلمى وتحدث في الحلقة عن أن الحياة هي الساعة التي تقضيها على الجزيرة، والذهب هو النية التي تستخدمها في كل أمور حياتك لتفوز في الدنيا والآخرة، قائلا: "محدش قال متعش حياة.. لا عيش حياة واتبسط وافرح، ولكن خلي تحديد الوجهة الآخرة والله ورسوله، وضع حديث عن الرسول (إنما الأعمال بالنيات) لتحديد الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى في طريق الحياة. Advertisements

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