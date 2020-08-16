شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات على الرياح التوفيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية سيارة نقل تقوم بالقاء مخلفات ورتش على الرياح التوفيقى بطريق خط 12 في نطاق الوحدة المحلية لقرية اجهور الصغرى دائرة مركز القناطر الخيرية، وذلك أثناء سيرع على طريق خط 12. وعلى الفور كلف «الهجان» الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة بضبط السيارة وتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة وتوقيع اقصي العقوبات والغرامات المشددة على مرتكبي المخالفة لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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