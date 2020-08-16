شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الأدبية بالسويس يثير مخاوف النواب من تفجير «مرفق بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في أماكن تخزين مواد نترات الأمونيوم، ومراعاة الاشتراطات اللازمة.

وكان النائب طلعت خليل قد طالب ممثلي الحكومة لطمأنة المواطنين بشأن ميناء الأدبية بالسويس، موضحاً أن هذا الميناء يقوم بتصدير نحو 4000 طن من مادة نترات الأمونيوم، سبب كارثة مرفق بيروت.

وقال النائب: يجب أن تأتي الحكومة إلى هذه القاعة وتوضح ما هي الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد حتى لا يحدث مثل ما حدث في مرفأ بيروت.

وتابع: هناك مصنع ينتج نترات الأمونيوم بالسويس وهو ليس بعيدا عن الكتلة السكنية ويجب نقله.

ورد الدكتور على عبدالعال، أن الموانئ المصرية مؤمنة تأمينا كاملا، قائلا: وبالنسبة للمواد الخطرة الموجودة في الكتل السكانية فالحكومة تضعها على عاتقها ويتم مراجعة كل هذه الأماكن والمواد، وما حدث في لبنان الشقيق كان صافرة إنذار لكل الدول في أماكن تخزين تلك المواد وتأمين المواطنين.

وقال: المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية التقط الرسالة وسينقلها للحكومة، وأي تقصير سيفعل المجلس أدواته الرقابية.

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فيما حذر نائب السويس عبدالحميد كمال، من أحد مصانع القطاع الخاص التي قال إنها تقوم بتصنيع مواد كيميائية خطرة بما يهدد ميناء السويس.