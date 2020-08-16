شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في شهيدي الواجب: «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة شهيدي الواجب المجند أحمد عبدالجواد المحمدي شهيد القوات المسلحة ابن قرية الصفا بمدينة طوخ، والشهيد المجند محمد عبدالحكيم شهيد الشرطة ابن قرية المنيرة بمدينة القناطر الخيرية، واللذان استشهدا في شمال سيناء، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ لأسرة الشهيدين «أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره».

وتابع: «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان، لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية»، مؤكدًا وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن، معلنًا تقديم جميع الدعم لأسرة الشهيد، معلنا اطلاق اسم الشهيدين على اقرب مدارس لمحل إقامتهم بالقرية.

رافق المحافظ الدكتورعواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة واللواء أ.ح محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية.

المحافظ يقدم العزاء فى شهيد الواجب

المحافظ يقدم العزاء فى شهيد الواجب

المحافظ يقدم العزاء فى شهيد الواجب

المحافظ يقدم العزاء فى شهيد الواجب