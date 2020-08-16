شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تفتتح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور احمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اليوم الأحد ، بافتتاح المقر الجديد للإدارة العامة الحجر الزراعي بمطار القاهرة الدولى بحضور المهندسة غادة عبد العاطي، مدير عام الحجر الزراعي بمطار القاهرة، ومشرفي الأقسام.
وقال العطار إن إفتتاح فرع خاص بالحجر الزراعي في مطار القاهرة من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي علي الصادرات والواردات الزراعية وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجرية ويشمل المقر الجديد، مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة، والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعطى توجيهات باستكمال خطة تطوير الحجر الزراعى المصري من أجل دعم منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية.
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