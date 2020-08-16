شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى رفع القمامه من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، بضرورة التخلص الآمن من التراكمات والقمامة بنقلها إلى مدفن أبوزعبل أولا بأول، في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد «ريان» المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة للأطمئنان على سير العمل بالمحطة، التي تقع على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنية.

كما تفقدت «ريان» المحطة الوسيطة بطوخ التي تخدم مدينة طوخ والقري التابعه لها.

وأكدت نائبة المحافظ أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

نائبة محافظ القليوبيةتشدد على رفع القمامه

نائبة محافظ القليوبيةتشدد على رفع القمامه

نائبة محافظ القليوبيةتشدد على رفع القمامه

نائبة محافظ القليوبيةتشدد على رفع القمامه